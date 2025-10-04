На Android запретят установку пиратских и неофициальных приложений

Начиная со следующего года Android будет блокировать установку приложений от непроверенных разработчиков. Новая политика Google затронет не только Google Play, но и сторонние магазины приложений, а также независимых авторов, сообщает 3DNews.

Компания пояснила, что обновленная система установки предусматривает дополнительный этап верификации: каждое новое приложение должно пройти проверку через встроенный сервис Android Developer Verifier. Он определяет, был ли подтвержден разработчик, обнаружены ли проблемы с пакетом и может ли приложение быть установлено. В отсутствие подключения к интернету система будет использовать локальный кэш популярных проверенных приложений, однако в ряде случаев может потребоваться обращение к серверам Google.

Для магазинов приложений предусмотрен механизм «токена предварительной авторизации» — криптографически проверяемого объекта, позволяющего подтвердить разработчика без дополнительных сетевых вызовов. Первым обновлением ОС с поддержкой этих изменений станет Android 16 QPR2, но политики верификации вступят в силу только позднее.

Google также вводит отдельные правила для студенческих и любительских аккаунтов: такие разработчики будут освобождены от регистрационного взноса, но ограничены в масштабах распространения приложений. Для защиты пользователей предусмотрен механизм авторизации установки через уникальные идентификаторы устройств. В дальнейшем аккаунт можно будет конвертировать в полноценный, если разработчик решит выйти на более широкую аудиторию.

Кроме того, компания ужесточает контроль за нарушителями: учетные записи, связанные с распространением вредоносного ПО, будут блокироваться, а установка их приложений — запрещена. Для корпоративного сектора предусмотрены исключения, при которых безопасность обеспечивается на уровне ИТ-администратора.