Марсоход NASA нашел зацепку в поисках жизни на Марсе

Марсоход NASA Perseverance обнаружил в формации Брайт-Энджел на западном краю кратера Езеро скалу «Водопад Чейва» с органическим углеродом, железом, фосфором, серой, вивианитом и грейгитом. Об этом сообщает space.com.

Указанные минералы обычно образуются в результате окислительно-восстановительных реакций, лежащих в основе жизни на Земле. Однако их присутствие на Марсе не подтверждает существование жизни, а лишь указывает на необычные химические процессы, говорится в материале.

Минералы, особенно грейгит, могли образоваться только при участии жизни, так как их формирование при низких температурах крайне маловероятно. Это открытие вызывает интерес, но не дает однозначного ответа на вопрос о наличии жизни на Марсе, пишут авторы.

Perseverance пробурил керн из «Водопада Чейва» и поместил его в контейнер для возврата на Землю, где ученые смогут провести более глубокий анализ. Это может стать важным шагом в поисках доказательств жизни на Красной планете.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla, рассказал, что планирует отправить на Марс теплицу с семенами и землей.