Телескоп показал детальное инфракрасное изображение джета черной дыры M87*

Галактика M87* находящаяся на расстоянии около 55 млн световых лет от Земли, давно привлекает внимание астрономов благодаря своей яркой струе вещества, вырывающейся из центра. В 2019 году Телескоп горизонта событий впервые «сфотографировал» черную дыру M87*. Теперь космический телескоп «Джеймс Уэбб» предоставил самое детальное инфракрасное изображение джета, открыв новые детали его структуры и динамики, сообщает space.com.

© Jan Röder, Maciek Wielgus et al., Astronomy & Astrophysics (2025)

На снимке, полученном с помощью прибора Near Infrared Camera (NIRCam), джет выглядит как светящаяся розовая лента на фоне фиолетового неба, протянувшаяся на тысячи световых лет. Яркие узлы вдоль потока указывают на зоны ускорения частиц почти до скорости света. Впервые в инфракрасном диапазоне удалось запечатлеть слабый контр-джет, расположенный примерно в 6000 световых лет от ядра.

По мере приближения к центру джет становится геликоидальным, демонстрируя элементы, такие как структура «узел L» и яркая область HST-1, насыщенная частицами высокой энергии. На изображении, полученном с помощью «Уэбба», HST-1 разделяется на две субструктуры, что указывает на сложную динамику частиц. Контр-джет остается тусклым из-за релятивистских эффектов.

Исследователи из Института астрофизики Андалусии провели анализ, используя четыре инфракрасных диапазона NIRCam. Они тщательно исключили влияние звездного света и космической пыли. В результате было установлено, что излучение джета имеет синхротронную природу, что указывает на взаимодействие заряженных частиц с магнитными полями. Изучение цветовых характеристик по различным диапазонам подтвердило сложность физических процессов в непосредственной близости от черной дыры.

Джеты, подобные M87, ускоряют частицы до экстремальных энергий, помогая понять влияние черных дыр на эволюцию галактик. Новые данные от «Уэбба» углубляют знания о M87* и открывают пути для изучения универсальных механизмов аккреции и выброса вещества в активных галактических ядрах.