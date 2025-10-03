Китай впервые связался с NASA

Китайское национальное космическое агентство (CNSA) сообщило, что впервые напрямую обратилась к NASA с конкретным планом действий по предотвращению потенциальных столкновений спутников на орбите.

Директор NASA по устойчивому развитию космоса Элвин Дрю сообщил, что Китай предложил США отказаться от самостоятельных манёвров и передать решение этого вопроса китайской стороне. Этот шаг стал первым примером настоящего двустороннего сотрудничества между государственными космическими агентствами.

Ранее взаимодействие между Китаем и США в вопросах предотвращения орбитальных инцидентов было минимальным. Обычно NASA уведомляло CNSA о возможных столкновениях и сообщало, что американский спутник проведёт маневр. Реакция Китая часто оставалась неясной или отсутствовала вовсе. В одном из случаев оба спутника одновременно выполнили манёвры, едва избежав столкновения.