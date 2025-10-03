В России разработаны сверхлегкие украшения из янтаря

На калининградском янтарном заводе разработаны сверхлегкие украшения из янтаря. Их вес составляет чуть более 1 грамма, сообщает РИА Новости со ссылкой на предприятие.

Специалисты внедрили технологию тонкостенного литья для производства украшений из балтийского самоцвета и благородных металлов.

На предприятии подчеркнули, что инновационный метод помогает создавать металлические оправы с замысловатыми формами, уменьшая их массу в три раза без ущерба для прочности. В результате кольца и кулоны из позолоченного серебра с янтарем будут иметь вес менее одного грамма.

Ранее стало известно об обнаружении на Калининградском янтарном комбинате Ростеха янтаря возрастом 35-40 миллионов лет. Подчеркивалось, что внутри янтаря сохранился древний таракан. Этот уникальный образец стал одним из центральных лотов на единственном в своем роде аукционе редкого янтаря.