Масштабировать ИИ: зачем Дурову понадобился казахский суперкомпьютер

Андрей Комиссаров, директор по ИИ корпорации «Синергия», прокомментировал планы основателя мессенджера Telegram Павла Дурова запустить проект с использованием искусственного интеллекта и блокчейн-технологий на базе суперкомпьютера в Казахстане. По его словам, Министерство цифрового развития и ИИ Казахстана проявляет интерес к такому сотрудничеству, поскольку в их стратегии развития цифровых финансов и криптовалютного рынка предусмотрены соответствующие инициативы, передают «Ведомости».

Комиссаров подчеркнул, что Дуров выдвинул важную инициативу, связанную с криптовалютой TON. Для успешного развития этой криптовалюты необходимо создать вокруг нее обширную экосистему с различными инфраструктурными решениями для взаимодействия с криптокошельками, подчеркивает он.

Для мессенджера это сотрудничество открывает доступ к вычислительным ресурсам без необходимости строительства собственной инфраструктуры, говорит Константин Мягких, директор по Data Science «Авито». Это также предоставляет основу для монетизации, добавляет собеседник. Эксперт предполагает, что все эти факторы могут стать мощным стимулом для развития платформы и привлечь корпоративных пользователей.

Павел Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

Таким образом, Telegram будет иметь возможность тестировать и расширять возможности искусственного интеллекта на своей базе пользователей, сохраняя при этом конкурентные преимущества в борьбе за создание наилучшего ИИ-опыта среди мессенджеров, считает Мягких.