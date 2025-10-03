В России начнут продавать защищенный смартфон с батареей на 8300 мАч

Российские ритейлеры начнут продавать в октябре ударопрочный смартфон Honor X9d с большой батареей. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.

© Honor

Honor X9d оснащается 6,79-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1200х2640 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 6000 нит.

При весе в 193 грамма смартфон может похвастаться аккумулятором емкостью 8300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Гаджет также отличается расширенной защитой от внешних воздействий: корпус сертифицирован по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K, выдерживает падения с высоты до 2,5 метра и погружение в воду с температурой до 85 градусов Цельсия.

За производительность устройства отвечает чипсет Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5, дополненный 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти в базовой версии.

Среди прочих параметров новинки отмечается наличие основной камеры на 108 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольного модуля на 5 Мп и селфи-камеры с разрешением 16 Мп, подэкранного сканера отпечатков пальцев и NFC.

Старт продаж Honor X9d намечен на 13 октября 2025 года по цене от 33,9 тыс. руб.