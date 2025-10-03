Первые в мире водонепроницаемые часы выставят на аукцион

Первые в мире водонепроницаемые наручные часы Rolex Oyster, принадлежавшие спортсменке Мерседес Гляйтце, вплавь преодолевшей пролив Ла-Манш, выставил на торги аукционный дом Sotheby's. Уникальный лот может уйти с молотка за $1,3 млн, сообщает агентство Bloomberg.

Как отметил глава часового направления Sotheby's Сэм Хайнс, после заплыва Гляйтце Rolex "заявил миру, что разработал и запатентовал важнейшее изобретение в сфере наручных часов". Именно этот эпизод, по словам Хайнса, "сформировал и определил всю маркетинговую стратегию бренда".

В публикации уточняется, что нынешний владелец лота, частный коллекционер, приобрел часы в 2000 году за 17 тыс. фунтов стерлингов ($22 тыс.).

Основатель Rolex Ганс Вильсдорф в 1927 году подарил инновационные водонепроницаемые часы Oyster британской пловчихе Мерседес Гляйтце перед заплывом. После 10 часов нахождения в воде механизм часов Oyster остался исправным.