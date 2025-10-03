На Reddit началось обсуждение точности jnckt;bdfyzb rfxtcdnf cyf смарт-часами. Тему поднял один из пользователей Galaxy Watch, который заметил странное улучшение всех показателей сна.

По его словам Galaxy Watch отслеживают движения во время сна, сокращения мышц и другие показатели датчиков, чтобы выставить оценку сна от 1 до 100 и обеспечить удобное сравнение. Это нужно для того, чтобы пользователь оптимизировал свои привычки сна.

Однако некоторые и автор темы, и некоторые другие пользователи Galaxy Watch столкнулись с интересным феноменом: их показатели сна резко улучшились без видимых изменений в режиме сна. Например, оценки, которые были в районе 70, за несколько дней поднялись до 90.

Как отмечает портал Android Authority, на первый взгляд, кажется логичным, что такое значительное улучшение может быть связано с изменениями в поведении. Однако пользователи не замечают каких-либо существенных изменений в своих привычках сна.

Это поднимает вопросы о том, могла ли Samsung изменить свой метод расчёта показателей сна, не объявив о таком обновлении. В целом комментаторы не верят в точность расчётов, так как не было явных факторов для таких изменений.