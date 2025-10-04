Эксперты компании LayerX обнаружили уязвимость под названием CometJacking, которая использует скрытые инструкции в URL для обхода систем защиты ИИ-браузера Comet от Perplexity. По данным исследователей, методика позволяет злоумышленникам без учетных данных и участия пользователя получать доступ к письмам Gmail и событиям Google Calendar, а также пересылать данные на внешние серверы, сообщает BleepingComputer.

Суть атаки заключается во внедрении вредоносных команд через параметр collection в строке запроса. В ходе тестов Comet вместо стандартного обращения к веб-поиску использовал подключенные сервисы и собственную память, после чего экспортировал данные в формате base64 и пересылал их за пределы системы. Помимо кражи информации исследователи допускают возможность активных действий от имени жертвы, включая отправку писем или поиск файлов в корпоративной среде.

Несмотря на предоставленный отчет, в Perplexity отказались признать уязвимость критической, охарактеризовав ее как промпт-инъекцию без последствий. Однако специалисты предупреждают: обход проверки безопасности с помощью кодирования данных ставит под вопрос надежность защиты в случае реальных атак.

Perplexity Comet — это агентный ИИ-браузер, способный управлять почтой, совершать покупки и выполнять ряд других задач в автономном режиме.