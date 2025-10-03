Раскрыта незавидная судьба выживших после извержения Везувия

После того, как Везувий похоронил Помпеи, некоторые выжившие вернулись в город обратно. Исследованию их судеб посвящено новое исследование. Трагедия случилась в 79 году нашей эры.

Пожар, который, по словам вулканологов, длился 32 часа, превратил оживленный римский курортный город Помпеи в выжженные руины, пустые от людей и погребенные в пепельных сугробах высотой до 30 футов.

От 20 до 30 тысяч человек жили в Помпеях и вокруг них. Большинство спаслись. В ходе раскопок, датируемых 1748 годом, обнаружили около 1,3 тысячи жертв. Считается, что большинство смертельных случаев произошло на второй день - через 19 часов после первоначального взрыва, когда перегретые облака пепла и газа поглотили жителей, оставшихся дома.

Новые раскопки представляют Помпеи как свидетельство выживания и приспособляемости человека, а не только уничтожения. Артефакты, обнаруженные в южном квартале, показали, что "невидимый" город после извержения жил среди руин на протяжении веков, населяя верхние этажи зданий, которые были достаточно высокими, чтобы пробиваться сквозь груды вулканического пепла.

Новое исследование предполагает, что к беженцам присоединились вновь прибывшие, которые пришли, чтобы спасти то, что они могли достать из погребенного города. Как считают ученые, местных жителей, скорее всего, привлекало желание вернуться в место, которое они называли домом на протяжении десятилетий.

Выжившие, сквоттеры и мусорщики переоборудовали комнаты на первом этаже в подземные мастерские и кухни, добавив камины, печи и мельницы в эти новые помещения. Археологи обнаружили артефакты их деятельности, в том числе монеты, фрагменты керамики, сосуды для приготовления пищи и масляную лампу с ранним символом Христа. Все это относится к V веку.

Ученые использовали точную методологию исследования, чтобы собрать воедино истории выживших. Сочетая традиционные классические исследования с методами анализа данных современной генеалогии, команда потратила восемь лет на изучение тысяч римских надписей - от стен до надгробий, чтобы отследить беженцев, которые спаслись от извержения.

Эта работа помогла выявить 172 выживших в 12 городах, 130 из них были из Помпеи, большинство перебрались недалеко от своих бывших домов.

Но после 79 года Помпеи уже были не столько городом, сколько импровизированным лагерем, хрупкими, серыми трущобами, выросшими среди узнаваемых остатков прежнего процветающего населенного пункта. Помпеи так и не вернулись к своей прежней известности. Город был окончательно заброшен в V веке, возможно, из-за очередного извержения Везувия в 472 году. Помпеи в конечном итоге были забыты.