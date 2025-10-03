Samsung внесла улучшения в XR-гарнитуру Project Moohan перед запуском

Компания Samsung продолжает дорабатывать свою долгожданную XR-гарнитуру Project Moohan, анонсированную более двух лет назад и впервые продемонстрированную в виде прототипа десять месяцев назад. Несмотря на изначальные планы, устройство до сих пор не поступило в продажу — и, как стало известно, причина задержки кроется в масштабной оптимизации как аппаратной, так и программной составляющих.

Об этом стало известно интернет-порталу «ИКС ТВ».

По данным представителей Google и Qualcomm, совместно работающих с Samsung над проектом, за последнее время были внесены «тонкие, но критически важные» изменения. В частности, улучшена эргономика и баланс веса, что особенно важно для устройства, рассчитанного на длительное ношение. Также доработана защита от проникновения внешнего света, что повышает комфорт при использовании в различных условиях.

Устройство основано на процессоре Qualcomm XR2, способном одновременно обрабатывать данные с 12 камер. Особое внимание уделено интеграции ИИ: гарнитура станет первой в мире на базе Android XR с глубокой поддержкой ассистента Gemini. ИИ сможет «видеть» и «слышать» окружающую пользователя среду, обеспечивая контекстные ответы — например, при навигации в Google Maps или осмотре достопримечательностей.

Ожидается, что финальная версия Project Moohan получит два 4K micro-OLED-дисплея, 16 ГБ оперативной памяти, встроенную систему отслеживания взгляда, встроенные микрофоны и динамики, а также будет использовать внешний аккумулятор. Управление реализовано через жесты, голосовые команды и ручные контроллеры.

Google ранее подтверждала, что Samsung планирует выпустить гарнитуру до конца 2025 года.