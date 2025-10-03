Дайверы обнаружили испанское золото XVIII века

Водолазы подняли со дна Атлантики более тысячи испанских монет возрастом три века. Находка стоимостью около миллиона долларов — это часть легендарного «Тарелочного флота», затонувшего во время урагана в 1715 году.

© Naukatv.ru

Об этом сообщила компания по подъему затонувших судов 1715 Fleet – Queens Jewels.

Когда золото пошло ко дну

24 июля 1715 года из Гаваны в Испанию отправился конвой из 12 кораблей. Трюмы ломились от богатств колоний — серебряных слитков из Мексики и Перу, золотых монет, королевских драгоценностей. Но через неделю мощный ураган разметал флотилию у побережья Флориды. Одиннадцать судов затонули на участке длиной 80 километров. По оценкам историков, на дно ушло сокровищ на 400 миллионов долларов в современном эквиваленте.

Часть груза испанцы подняли сразу после катастрофы, но основная масса осталась погребённой под песком. С тех пор район у города Веро-Бич называют «Берегом сокровищ» Флориды.

Тысяча монет из одного сундука

В конце лета 2025 года капитан Левин Шейверс с экипажем судна Just Right обнаружил крупную россыпь монет. Более тысячи серебряных реалов (их называли «восьмушками», поскольку номинал составлял восемь реалов) и пять золотых эскудо лежали компактной группой. На многих сохранились клейма монетных дворов и даты чеканки.

«Состояние этих монет свидетельствует о том, что они были частью одного сундука или партии, которая разлилась при разломе корабля. Это большая удача! За три столетия океанские течения и штормы обычно разбрасывают предметы по огромной территории.», — сообщила компания 1715 Fleet – Queens Jewels, обладающая эксклюзивными правами на подъем артефактов с затонувших судов.

Больше чем деньги

«Это открытие связано не только с самим сокровищем, но и с историями, которые оно рассказывает. Каждая монета – это частичка истории, осязаемая связь с людьми, которые жили, работали и плавали в Золотой век Испанской империи. Находка 1000 монет за один раз – редкое и необычное событие», — говорит Сэл Гуттузо, директор по операциям компании

Серебряные реалы были главной валютой мировой торговли XVII-XVIII веков. Ими расплачивались в Европе, Азии, обеих Америках. Фактически это прообраз современной международной валютной системы.

Среди груза флотилии были и личные сокровища королевы Елизаветы Фарнезе, жены испанского короля Филиппа V. В ее приданом значились кольцо с 74-каратным изумрудом и серьги с 14-каратным жемчугом. Эти драгоценности до сих пор не найдены.

Что дальше

Поднятые монеты проходят консервацию, после чего их выставят в местных музеях побережья Трежер-Кост. Самовольный подъем артефактов с затонувших кораблей во Флориде запрещен законом. Работы ведутся под археологическим надзором штата.

«Каждая находка помогает собрать воедино историю флота 1715 года, — подчеркивает Гуттузо. — Мы стремимся сохранить и изучить эти артефакты, чтобы будущие поколения могли оценить их историческое значение».

Специалисты уверены, что значительная часть сокровищ все еще скрыта под песком. Атлантика продолжает хранить свои тайны.