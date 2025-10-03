Apple рассказала, как исправить сбой iMessage после обновления до iOS 26

После выхода iOS 26 часть владельцев iPhone столкнулась с неожиданной проблемой: iMessage перестал корректно работать с их телефонным номером. Теперь Apple опубликовала инструкцию, которая помогает устранить сбой.

В чём суть ошибки: если у пользователя есть eSIM и физическая сим-карта с одним и тем же номером, но одна из них уже не активна, iMessage может запутаться. В результате:

сообщения не отправляются и помечаются как «Не доставлено»;

переписка идёт как СМС или RCS (зелёные «пузырьки» вместо синих);

сообщения уходят с адреса электронной почты, а не с номера; один и тот же номер дважды отображается в настройках iMessage.

Apple советует проверить настройки:

Зайти в «Настройки» → «Сотовая связь»;

Если там два одинаковых номера, найти неактивную сим-карта;

если это физическая симка — просто вынуть её;

если это eSIM — удалить через пункт «Удалить eSIM»;

Вернуться в «Настройки» → «Сообщения» → «Отправка и получение» и заново активировать номер для iMessage.

Компания уверяет, что после этих шагов сервис снова будет работать нормально.