Ученые «воскресили» древних микробов из вечной мерзлоты

Геологи и биологи из Гарвардского университета в Боулдере приступили к «воскрешению» древних микробов, которые провели около 40 тысяч лет в арктических льдах. Известно, что спящие бактерии могут столетиями выживать без питательных веществ, тепла или света. При этом они не погибают и сохраняют способность расщеплять органические вещества с выделением углекислого газа.

Команда ученых извлекла микробов из вечной мерзлоты на Аляске. Образцы почвы, льда и камней добыли с глубины более 100 метров.

Микроорганизмы попытались «разбудить» при воздействии воды и температур от плюс 3,8 до 12,2 градусов Цельсия (для данного региона они являются высокими). Спустя шесть месяцев наблюдений ученые заявили об удивительных результатах.

В первые несколько месяцев бактерии росли очень медленно. Однако некоторые из них начали вырабатывать тонкое липкое вещество, известное как биопленка. Подобное может произойти в естественных условиях, когда почвы Аляски прогреются вследствие глобального потепления.

Глобальное потепление на Аляске идет в четыре раза быстрее, чем в других частях мира. По оценкам Европейского космического агентства, к 2100 году там может исчезнуть более 65% вечной мерзлоты.

Таяние вечной мерзлоты приведет к глобальным последствиям для планеты. Так, она содержит большое количество парниковых газов, которые будут выброшены в атмосферу. Кроме того вечная мерзлота таит в себе неизвестные бактерии и вирусы. Они могут оказать серьезное влияние на здоровье животных и людей.

Возрождение древних бактерий позволяет ученым лучше понять, какие опасности кроются в вечных льдах. Новые данные также могут стать основой для создания антибиотиков нового поколения, сообщает The Independent.

Ранее стало известно, что на Шпицбергене зафиксировали резкое потепление. Вместо снегопадов на архипелаге шли дожди. Зимой наблюдались исключительно высокие температуры и цветение растительности.