Cтудент признался в преступлении в переписке с ChatGPT

В американском штате Миссури полиция задержала 19-летнего студента Райана Шефера, обвиняемого в массовом повреждении автомобилей. По данным полиции Спрингфилда, сразу после инцидента молодой человек в переписке с ChatGPT признался в содеянном и интересовался, как избежать ответственности за вандализм, сообщает «Хабр».

Следствие установило, что около трех часов ночи Шефер разбил стекла, оторвал зеркала, повредил капоты и сломал дворники на 17 машинах. При предъявлении записей камер наблюдения он заявил, что «заметил сходство» между собой и подозреваемым на видео, после чего согласился на проверку своего iPhone.

Анализ данных смартфона подтвердил присутствие Шефера на месте происшествия. Кроме того, в переписке с чат-ботом он признался в совершенных действиях, отметив, что подобный случай уже сходил ему с рук ранее. В ходе общения его поведение переходило от агрессивного к более спокойному, однако переписка зафиксировала и угрозы в адрес других людей.

Студента арестовали и предъявили обвинение в умышленном повреждении имущества. Суд постановил заключить его под стражу, а после освобождения ограничить посещение магазинов, торгующих алкоголем, обязать проходить выборочные тесты на алкоголь и запрещенные вещества, а также носить электронное устройство для отслеживания местоположения.