Для ПК вышел бесплатный ИИ-браузер Perplexity Comet

Perplexity выпустила публичную и бесплатную версию фирменного ИИ-браузера Comet, который ранее был доступен только подписчикам премиального тарифа Perplexity Max стоимостью $200 в месяц. Об этом говорится в блоге компании.

© Газета.Ru

Основой Comet выступает встроенный ИИ-поисковик Perplexity, а также агент Comet Assistant, который умеет анализировать содержимое веб-страниц и видеороликов, составлять краткие сводки писем и событий из календаря, управлять вкладками и даже «перемещаться» по сайтам от лица пользователя.

Бесплатные пользователи получают доступ к Comet Assistant, а также персонализированным рекомендациям новостей и контента, аналогичным сервису Pulse от OpenAI. Кроме того, доступны встроенные инструменты Shopping для сравнения цен, Travel для поиска авиабилетов и отелей, а также Finance для ведения бюджета и планирования расходов.

Подписчикам тарифа Max компания предоставляет расширенные возможности: использование более производительных ИИ-моделей и ранний доступ к фоновому помощнику, который позволяет выполнять одну или несколько задач в скрытом режиме с управлением через специальную панель.

Браузер доступен бесплатно для Windows и macOS. В будущем разработчики планируют выпустить версию для смартфонов.