Активность Солнца может достичь нового максимума

Руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев заявил РИА Новости, что Солнце может выйти на новый пик активности.

© Газета.Ru

По его словам, очень неожиданные значения показали измерения индекса солнечного цикла F10.7 за сентябрь.

«Усредненный за месяц показатель значительно и непрогнозируемо вырос и достиг уровня 201 единица», — сказал ученый.

Он уточнил, что этот показатель оказался выше, чем пиковые значения предыдущего, 24-го цикла, в максимуме которого в 2014 году была достигнута величина 170 единиц.

«Всего на 18% ниже пика текущего цикла (245 единиц в августе прошлого года)», — отметил Богачев.

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН тем временем сообщили, что на Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности (М). Этот процесс сопровождался масштабным выбросом плазмы в сторону Земли.

Предыдущая вспышка класса М произошла 29 сентября. Она продлилась десять минут.