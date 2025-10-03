На Солнце произошел крупный выброс плазмы в сторону Земли

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН заявили, что на Солнце произошёл крупный выброс плазмы в сторону Земли.

© NASA

«На Солнце около часа назад зарегистрирована сильная вспышка уровня M1.5, сопровождавшаяся крупным выбросом плазмы в сторону Земли», — указывается в Telegram лаборатории.

Отмечается, что на данный момент это первый прямо подтвержденный случай в текущем всплеске активности конца сентября — начала октября.

«Вспышка произошла в самом крупном из наблюдающихся сейчас на Солнце активных центров, № 4232, расположенном в данный момент точно на линии Солнце-Земля», — указали учёные.

Подчёркивается, что соответствующее расположение не оставляет плазменному облаку шансов пройти мимо планеты. Вместе с этим есть небольшая вероятность, что плазма не сможет набрать достаточные скорости для отрыва от Солнца.

Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачёв заявил, что Солнце может выйти на второй пик активности.