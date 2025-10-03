«Роскосмос» рассказал о подготовке к запуску «Союза МС-28»

Пилотируемый корабль «Союз МС-28» прошел испытания в безэховой камере на космодроме Байконур. Об этом в Telegram рассказала госкорпорация «Роскосмос».

В ходе подготовки корабля к запуску на Международную космическую станцию (МКС) была протестирована аппаратура «Курс-НА», отвечающая за сближение и стыковку.

В июне глава администрации города Байконур Константин Бусыгин сообщил, что запуск пилотируемого космического корабля «Союз МС-28» с космодрома намечен на конец ноября.

По данным госкорпорации, осенью на «Союзе МС-28» полетит, в частности, американский астронавт Кристофер Уильямс.