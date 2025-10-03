Азиатские слоны понимают, когда на них смотрит человек

Международная команда ученых провела эксперимент с азиатскими слонами: становились рядом с животными и меняли положение своего корпуса и лица. Оказалось, что животные способны распознавать внимание человека — они жестикулируют чаще, когда люди стоят к ним лицом. Результаты позволяют лучше понять когнитивные способности слонов и показывают, что их зрительное общение сложнее, чем считалось раньше. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Известно, что слоны активно используют звуки и запахи для общения. Зрительная коммуникация у этих животных изучена гораздо меньше: большинство подобных исследований касалось приматов. Ранее ученые выяснили, что африканские слоны могут понимать, когда на них смотрит человек, однако оставалось непонятно, есть ли такая особенность у их азиатских родственников.

Международная команда исследователей решила это проверить. Они провели эксперимент с десятью самками азиатских слонов в неволе на севере Таиланда. Ученые становились рядом с особями и принимали одно из четырех положений: полностью повернутые к слону лицом и туловищем, отвернутые от него, повернутые только головой или только корпусом. Команда отслеживала, как часто в каждом случае животное подавало сигналы человеку.

Оказалось, что слоны гораздо активнее жестикулируют, когда и тело, и лицо человека обращены к ним. Положение корпуса было важнее, чем направление взгляда, однако эффект усиливался, если и лицо было повернуто к животному.

«Мы были удивлены, обнаружив, что слоны жестикулировали не только потому, что рядом был человек», — добавил Хой-Лам Джим, соавтор исследования из Киотского университета, Япония.

В отсутствие экспериментатора животные вели себя так, будто он отвернулся. Это говорит о том, что животные реагировали не на само присутствие человека, а на его внимание.

Новые данные подтвердили способность азиатских слонов учитывать визуальные сигналы в общении: они полагаются не исключительно на выражение лица или на положение тела, а на комбинацию признаков. В будущем исследователи планируют сосредоточиться на других когнитивных способностях азиатских слонов и выяснить, как они сотрудничают между собой и умеют ли откладывать вознаграждение.