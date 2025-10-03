Смартфоны Samsung получат «антишпионскую» защиту экрана

Samsung разрабатывает новую систему защиты от подглядывания конфиденциальных данных с экрана смартфона. Об этом сообщает портал GSMArena.

В коде прошивки One UI 8.5 была обнаружена функция Privacy Display, которая позволит ограничивать углы обзора дисплея и скрывать отображаемую информацию от посторонних глаз. В отличие от традиционных защитных «антишпионских» пленок, технология будет встроена в сам экран и сможет включаться или отключаться по выбору пользователя.

Режим Auto Privacy позволит автоматически активировать защиту в местах массового скопления людей, например в метро или лифте. Пользователь сможет задать расписание работы функции или применить ее выборочно для отдельных приложений. Дополнительно Privacy Display позволит скрывать отдельные элементы интерфейса, включая уведомления, окна «картинка в картинке» и изображения из галереи, помеченные как личные.

Режим Maximum Privacy усилит защиту за счет дополнительного снижения яркости экрана, что сделает данные практически неразличимыми для сторонних наблюдателей.

По предварительным данным, функция будет доступна только на устройствах с соответствующим оборудованием. Первым смартфоном с Privacy Display станет Galaxy S26 Ultra, тогда как другие модели серии S26, вероятно, не получат эту опцию.

Презентация смартфонов Samsung Galaxy S26 ожидается в начале 2026 года.