Oura представила керамическое смарт-кольцо и зарядный чехол

Компания Oura, известный производитель смарт-колец, выпустила новую версию Oura Ring 4 в керамическом исполнении. Новинка выполнена в четырёх цветах: синем, белом, розовом и зелёном. Также стал доступен дополнительный чехол для зарядки.

© Ferra.ru

Первоначальная версия Oura Ring 4 выпускалась только в корпусе из нержавеющей стали. Новая модель отличается более элегантным и ярким дизайном, но с увеличенным весом. Теперь кольцо весит от 5,1 до 8,1 грамма в зависимости от размера, в то время как оригинальная стальная модель имела вес от 3,3 до 5,2 граммов. Внутренние компоненты изготовлены из титана, и кольцо сохраняет водонепроницаемость до 100 метров.

© Oura

По функциональности керамическая версия Oura Ring 4 полностью повторяет оригинальную. Устройство обеспечивает до пяти-восьми дней автономной работы, оснащено датчиками частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови, температуры кожи и акселерометром для отслеживания движения. В комплекте с приложением для смартфона оно предоставляет всестороннее отслеживание сна и физической активности, автоматически распознавая такие виды деятельности, как велосипед и бег. Также кольцо позволяет отслеживать уровень стресса, состояние сердца, менструальный цикл у женщин и ежедневные показатели физической формы. Для доступа ко всем этим функциям требуется подписка стоимостью $5,99 в месяц.

Чехол для зарядки компактный и лёгкий, размером 5,6 x 5,5 x 1,7 сантиметра, вес гаджета — 60 граммов. При этом чехол может полностью зарядить Oura Ring 4 до пяти раз без подзарядки.