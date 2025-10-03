В России представили доступный смартфон HUAWEI с флагманской камерой

Российский ритейлер «М.Видео» объявил о старте приема предварительных заказов на новые смартфоны серии HUAWEI nova 14, в которую вошли модели nova 14 и nova 14 Pro. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

© Газета.Ru

Флагманская модель HUAWEI nova 14 Pro получила систему из трех камер с объективом для ультрареалистичной съемки, который ранее был только у флагманских моделей смартфонов бренда. Смартфон также оснащен двойной фронтальной камерой на 50 и 8 Мп, поддерживает интеллектуальное управление жестами, автоматический выбор лучших кадров и функции редактирования фото на базе ИИ.

Младшая модель серии — HUAWEI nova 14 — ориентирована на молодежную аудиторию. Если Pro-версия предлагает OLED-экран с изогнутыми гранями, базовая — OLED-панель с плоскими гранями и многофокусной камерой на 50 Мп с расширенными возможностями портретной съемки.

Обе модели комплектуются аккумулятором емкостью 5500 мАч и поддерживают быструю зарядку HUAWEI SuperCharge Turbo мощностью 100 Вт.

HUAWEI Nova 14 Pro предлагается в четырех вариантах: розовый, белый, черный и «голубой кристалл». Nova 14 доступна в черном, белом и «голубом кристалле». Новинки доступны по предзаказу по цене от 39,9 тыс. руб.