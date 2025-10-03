Xiaomi 15T Pro обошел Pixel 10 по работе камер

Блогер Dariusz Tech продемонстрировал, как в реальных условиях снимают фото и видео смартфоны Pixel 10 и Xiaomi 15T Pro.

При съёмке видео днём цвета выглядят гораздо более естественными у Xiaomi. При этом даже в дневное время заметно, что качество картинки у Pixel 10 хуже. С примерами фото вы можете ознакомиться ниже.

Со стабилизацией у Pixel во время записи видео на фронтальную камеру в 4К 30 к/с тоже проблемы. С цветопередачей ситуация здесь такая же, как и при съёмке на основную камеру.

К сожалению, для съёмки видео в портретном режиме у Pixel можно использовать лишь основную камеру. Xiaomi же предлагает ещё переключение на сверхширик. У Xiaomi есть и режим портретной съёмки видео на фронтальную камеру, чем не может похвастаться Pixel.

Вывод

Нет практически ни одной причины, по которой вам бы стоило покупать Pixel 10 вместо Xiaomi 15T Pro. На Xiaomi вы получите лучшие зум, портретные фото, стабилизацию, цветопередачу. Единственное, в чём Pixel превосходит конкурента, - это качество фронтальной камеры.