SK hynix удвоит выпуск DRAM, чтобы догнать Samsung

Корейский производитель памяти SK hynix готовится к масштабному наращиванию производства DRAM на фоне стремительного роста спроса со стороны индустрии ИИ.

По данным The Bell, компания планирует к 2026 году выпускать до 600 000 пластин ежемесячно — в два раза больше, чем в 2023-м. Это позволит ей выйти на уровень крупнейшего конкурента, Samsung.

Ключевым фактором станет запуск нового завода M15X в I половине 2026 года. На старте фабрика будет выпускать около 10 000 пластин в месяц, но постепенно нарастит объёмы до 50 000.

Резкий рост производства обусловлен колоссальным спросом на DRAM и HBM-память со стороны компаний, работающих с ИИ. Прогнозируется, что только OpenAI в ближайшие годы будет потреблять до 900 000 пластин DRAM ежемесячно, что эквивалентно примерно 40% мирового производства.

По прогнозам SK hynix, к 2027 году HBM займёт до 40% от всего выпускаемой DRAM компании.