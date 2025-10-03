Раскрыто новое прошлое Тарквинии

В Чивита-ди-Тарквиния проходят масштабные раскопки, которые меняют представление об истории региона. Международная команда археологов обнаружила остатки римского города значительных размеров. Проект получил одобрение Министерства культуры Италии и теперь позволяет по-новому взглянуть на роль Тарквинии в античном мире.

Работой руководят профессор Хосеп Бенедито и профессор Джулия Баратта. Основное внимание уделяется изучению форума — центра общественной жизни города. Исследователям удалось установить периметр городских стен, которые окружали территорию около 160 гектаров. Это свидетельствует о важном стратегическом и демографическом значении Тарквинии в римскую эпоху.

"Мы видим город с развитой инфраструктурой, сопоставимой с лучшими образцами римского градостроительства", — отметил профессор Хосеп Бенедито.

Археологи изучают главные дороги города, которые были тщательно мощены и не уступали по качеству улицам Помпей. Вдоль этих дорог найдены остатки лавок, складов и рынков, что указывает на процветающую экономику и тесные торговые связи с другими регионами римского Средиземноморья. Также обнаружены домусы местной аристократии с изысканными фресками и мозаиками, которые свидетельствуют о высоком благосостоянии их владельцев.

Перед началом раскопок территория изучается с помощью георадаров. Затем археологи снимают грунт послойно, документируя каждый пласт. Все найденные артефакты реставрируются и изучаются в лабораториях. На основе собранных данных ученые составляют карты и модели, чтобы воссоздать планировку, экономику и социальную жизнь города.