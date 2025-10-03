Ученые описали одно из самых экстремальных событий в истории Земли

Около 6,2 миллионов лет назад на Земле произошло одно из самых экстремальных экологических событий в истории. Красное море полностью пересохло, превратившись в соленую равнину, а затем наполнилось в результате катастрофического наводнения. Ученые из Университета науки и технологии имени короля Абдаллы (KAUST) с помощью сейсмических данных, анализа микроокаменелостей и методов геохимического датирования восстановили, как происходило высыхание бассейна.

Красное море образовалось около 30 миллионов лет назад при разделении Аравийской и Африканской плит. Первоначально его территория представляла собой узкую рифтовую долину, покрытую озерами. 23 миллиона лет назад его затопили воды Средиземного моря, и оно превратилось в широкий залив.

В тот период в море процветали флора и фауна. На это указывают ископаемые рифы, найденные у побережья Саудовской Аравии. Тогда Красное море естественным образом впадало в Средиземное – сейчас их соединяет только искусственный Суэцкий канал.

Но 16 миллионов лет назад богатая жизнь в Красном море была уничтожена. Из-за интенсивного испарения и плохой циркуляции воды стали слишком солеными. В конечном итоге море потеряло так много воды, что фактически перестало существовать.

Ученые связали это событие с Мессинским кризисом солености, который превратил Средиземное море в соленый бассейн примерно на полмиллиона лет. Период сильной засухи завершился после того, как из Индийского океана хлынул колоссальный поток воды. Он заполнил Красное море и снова соединил его с Мировым океаном. Это наводнение произошло 6,2 млн лет назад.

Исследование помогло ученым лучше понять, как море может реагировать на экстремальные изменения окружающей среды. Известно, что они происходят и в наше время, причем беспрецедентно быстро, сообщает Communications Earth & Environment.

