Российские ученые создадут высокоскоростной модем для спутников

В пресс-службе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) сообщили, что специалисты вуза разрабатывают модем для малых космических аппаратов формата CubeSat. Он должен обеспечивать передачу данных на скорости не менее 1 Гб/с. В проекте задействованы ученые, аспиранты и студенты.

Главная особенность разработки — применение новых сигнально-кодовых схем, которые позволяют поддерживать высокие скорости при ограниченном энергопотреблении. Такие решения учитывают особенности работы передающих модулей в условиях космоса.

Создание модема должно ускорить получение информации от спутников и повысить эффективность многоспутниковых систем. Кроме того, устройство сможет синхронизировать время между наземными станциями, что важно для задач навигации, включая использование на Северном морском пути.

На данный момент выполнено моделирование предложенных решений и разработаны схемы будущего устройства. Следующим шагом станет создание прототипа и его испытание во время запусков аппаратов группировки «Политех Юниверс».