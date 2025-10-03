В России разработали плазменные двигатели для полетов в дальний космос

В Центре Келдыша успешно завершились испытания двух плазменных двигателей высокой мощности. И это событие трудно переоценить. Оба не имеют аналогов в мире.

Работают на ксеноне и криптоне - инертных газах, которые идеальны для долгого хранения и использования в космосе.

- Созданные установки могут стать основой для межорбитальных транспортных систем будущего, - убежден генеральный директор Центра Келдыша Владимир Кошлаков. - Мы рассматриваем их как ключевое решение для доставки грузов и экспедиций на орбиту Луны, к Марсу и даже к дальним планетам Солнечной системы.

Первый образец - холловский двигатель КМ-50М: ионы ускоряются магнитным полем, создавая тягу. Невероятно, но факт: современная технология магнитного экранирования обеспечивает ресурс его работы свыше 20 тысяч часов. Больше двух лет без остановки! Среди двигателей такого типа КМ-50М обладает рекордными характеристиками: при мощности 50 кВт на ксеноне тяга составляет 1,5 Н, удельный импульс 3800 с. На криптоне показатели даже выше - тяга 1,6 Н, удельный импульс 4200 с. В прошлом году двигатель прошел успешные огневые испытания в вакуумной камере Центра Келдыша. В том числе, рассказывают специалисты, в составе модуля из четырех двигателей, что стало важным подтверждением его готовности к кластерному применению.

Второй мотор ИД-750 еще более "могучий". Вот цифры: при мощности 80 кВт скорость истечения плазмы - от 80 до 100 километров в секунду, а расчетный ресурс благодаря применению углекомпозитов превышает 50 тысяч часов. Испытания модуля из трех таких двигателей доказали стабильность и надежность работы в условиях, максимально приближенных к космическим.

Понятно, что для работы таких плазменных двигателей требуется мощный и компактный источник энергии. И ученые уже добились серьезных результатов в создании системы преобразования энергии бортового ядерного реактора в электричество. В ее основе - высокооборотная турбина, способная работать в полном экстриме. Как подчеркивают инженеры, технологические решения позволяют относительно компактному реактору выдавать необходимую мощность для питания маршевых плазменных двигателей. А это "фундамент" при подготовке дальних звездных вояжей.

Что еще очень важно? Новые мощные моторы позволят значительно увеличить массу полезного груза, сократить сроки межпланетных перелетов и сделать возможной реализацию проектов по созданию орбитальных буксиров, добыче гелия-3 на Луне и развитию коммерческих направлений. Включая космический туризм. Так что переход от химических двигателей к плазменным открывает, без преувеличения, совершенно новые горизонты в космосе.

