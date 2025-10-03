Спрос на новые iPhone оказался выше всех ожиданий

Спустя две недели после старта продаж линейки iPhone 17 аналитики инвестиционного банка Morgan Stanley отметили, что спрос на устройства оказался выше прогнозов. Оценка основана на данных о сроках поставок в онлайн-магазине Apple и информации из цепочки поставок компании, сообщает MacRumors.

© Apple

По словам экспертов, наибольший интерес у покупателей вызвали iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. В то же время ультратонкий iPhone Air демонстрирует относительно слабые показатели спроса. Эта модель пришла на смену Plus-версии, которая также пользовалась ограниченной популярностью.

По прогнозу аналитиков, во второй половине 2025 года Apple может нарастить выпуск серии до более чем 90 млн устройств против текущих 84–86 млн.

На фоне положительных ожиданий Morgan Stanley повысил целевую цену акций Apple до $298. При этом аналитики подчеркнули, что текущая котировка (около $256) уже отражает высокий спрос, и для более устойчивого роста необходимо увидеть дополнительные факторы.

В долгосрочной перспективе эксперты прогнозируют рост поставок iPhone в 2026–2027 годах. Основным драйвером они называют ожидаемый запуск первой складной модели iPhone, релиз которой намечен на сентябрь следующего года. По словам аналитиков, это может стать крупнейшей инновацией Apple за последние годы и задать новое направление для развития линейки.