Google представила компактную колонку с интеграцией ИИ Gemini

Google официально анонсировала новую смарт-колонку Home Speaker. Устройство имеет компактную сферическую форму и поддерживает интеграцию с голосовым помощником Gemini. На колонке есть индикатор, который подсвечивается, когда помощник слушает, обрабатывает запрос или отвечает. Цена устройства — 100 евро, продажи стартуют весной 2026 года.

Home Speaker имеет 360-градусное звучание, пользователи могут подключить до двух колонок к Google TV Streamer. Особенностью стал встроенный ИИ Gemini с возможностью вести постоянный разговор без необходимости говорить «Hey Google» или нажимать кнопку, но для этого требуется подписка Google Home Premium от 10 евро в месяц.

Колонка также может управлять устройствами через протоколы Matter и Thread. Home Speaker будет доступна в четырёх цветах.