Обнародованы данные по радиации на биоспутнике «Бион-М»№2

Почти сенсация, – радиация, накопленная за месяц полета в космическом аппарате «Бион-М»№2 оказалась равной той, что накапливается в жилом отсеке МКС! Ученые Института медико-биологических проблем РАН выдали предварительные данные по дозиметрическому контролю на биоспутнике, который месяц летал по полярной орбите Земли с новым для живых объектов наклонением в 96.6 градуса.

© ИМБП РАН

На фоне разгорающихся споров о том, на какое наклонение отправлять в ближайшем будущем нашу новую Российскую орбитальную станцию (некоторые считали, что высокоширотное наклонение, утвержденное Роскосмосом в прошлом году, будет опасным для космонавтов с точки зрения радиации) ученые Института медико-биологических проблем РАН получили первые результаты с вернувшихся со спускаемым аппаратом «Биона-М»№2 радиометрических датчиков. Результаты оказались не такими страшными, какими их прогнозировали.

Напомню, что «Бион-М» с 20 августа по 19 сентября 2025 года летал по полярной орбите Земли с наклонением 96.6 градуса, примерно на той, на которую планируется в 2028 году отправить первый модуль будущей российской орбитальной станции (РОС). Такая орбита была выбрана российскими учеными для исследования уровня радиации, которая на высокоширотной орбите приближена к той, что ждет наших космонавтов во время полета к Луне и на самом естественном спутнике.

Мыши, мухи, муравьи, растения и микроорганизмы целый месяц вращались на полярной орбите. Их возвращения ждали с нетерпением, чтобы сделать первые выводы по поводу возможного путешествия людей в окрестности Селены.

Вообще-то самые первые данные о том, что почти 90 процентов мышей выжили и чувствуют себя нормально, ученые получили сразу, в день посадки спускаемого аппарата. Как пояснял по горячим следам директор ИМБП РАН, академик РАН Олег Орлов, несколько особей пострадали в боях с «товарищами» по полету, возможно, из-за еды, что считается естественным при их в принципе агрессивной натуре.

Пока животных разобрали по лабораториям и активно исследуют, специалисты отдела радиационных исследований ИМБП РАН уже проанализировали датчики радиации, которые были установлены внутри жилого отсека «Биона-М» и снаружи.

– Мы давно измеряем дозы радиации на МКС, – комментирует «МК» заведующий отделом Вячеслав Шуршаков. – Отправляя биоспутник на новую полярную орбиту, решили сравнить радиацию на нем с дозой на МКС, к примеру, в каюте космонавта, где на стене висит дозиметр. Выяснилось, что за 30 дней полета дозиметр, установленный внутри «Биона-М», который летал по орбите с наклонением 96.6 градуса, показал точно такой же уровень накопленной радиации, как и за аналогичных период полета на МКС с наклонением 51.6 градуса.

– Какую же дозу получили мыши?

– 0.3 миллигрея (мГр) в сутки. Если умножим это на 30 дней, то получается 9 миллигрей. Столько же получают за месяц и космонавты на борту МКС. Замечу также, что в период полета «Биона-М» №2 не было никаких солнечно-протонных событий.

– А что с данными внешнего датчика радиации?

– Тут у нас получилось несколько значений в зависимости от того, какой толщины были защитные покрытия для наших датчиков (космонавты же тоже не выходят в открытый космос без защитных скафандров). Внешняя радиация оказалась в 3-4 раза больше, чем для МКС, для датчиков под тонкой защитой (она соответствовала визору шлема и мягким частям скафандра, в котором работает космонавт во время внекорабельной деятельности на МКС). Что касается более толстого слоя защиты (аналога кирасы – толстой части скафандра, окружающей грудную клетку и спину), он защитил наши датчики так же хорошо, как настоящий скафандр защитил бы настоящего космонавта в открытом космосе на МКС.

– То есть, можно сделать вывод, что уровень радиации на полярной орбите не настолько и большой, как предполагалось?

– По-хорошему, нам, скорей всего, не придется даже усиливать защиту скафандров для работы на внешней поверхности РОС. Ведь что такое уровень радиации, повышенный в 3-4 раза? Сегодня космонавт на МКС за 6 часов работы в открытом космосе получает дозу, как за сутки внутри МКС. Значит, для РОС за такой выход будет 3-4 суточной дозы на слабозащищенные части тела. Таких выходов у некоторых может быть несколько за одну космическую вахту. Но вы учитывайте еще, что на полярной орбите повышение было зафиксировано, условно, лишь для отдельных частей скафандра.

– Это сильно удивило вас, как специалиста?

– С точки зрения радиации, сенсации здесь никакой нет. Есть разные модели, которые эту радиацию описывают, и примерно то, что мы посчитали до полета, то и получили.