Луна неожиданно подкинула ученым одну из величайших загадок

Совместное исследование Университетского колледжа Лондона и Пекинского университета выявило неожиданную особенность Луны: её обратная сторона оказалась значительно горячее в недрах, чем та половина, которую мы видим с Земли.

Учёные проанализировали образцы реголита, собранные китайским аппаратом "Чанъэ-6" в 2024 году. Лунный грунт был взят в большом кратере на обратной стороне. Радиометрический анализ показал, что возраст пород составляет около 2,8 млрд лет.

Минералы в образцах имеют вулканическое происхождение, то есть когда-то они образовались из магмы в недрах Луны. По расчётам, их формирование происходило при температуре около 1100 °C. Для сравнения, на видимой стороне Луны аналогичные породы застывали при температуре примерно 1000 °C. Это означает, что "тёмная" сторона была минимум на 100 градусов горячее.

Учёные отмечают, что разница может быть связана с различиями в строении коры: обратная сторона Луны более толстая, неровная и покрыта множеством кратеров. "Видимая и обратная стороны Луны отличаются не только по рельефу, но и, вероятно, по внутреннему устройству. Мы называем её двуликой Луной", - поясняет профессор Ян Ли, один из авторов исследования.

Эти данные стали первыми прямыми доказательствами старой гипотезы о том, что мантия Луны на её невидимой стороне нагревалась сильнее.