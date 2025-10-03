В Telegram прокомментировали одобрение в США удаленного взлома мессенджера

Прокуратура США получила разрешение суда на удалённый взлом Telegram для сбора доказательств по делу об эксплуатации детей.

Министерство юстиции планирует направить официальные запросы на серверы мессенджера для получения информации из аккаунта подозреваемого. Этот метод называется «техника удалённого поиска», используется для извлечения данных о переписке и учётных данных.

Хотя Telegram зарегистрирован в Дубае и функционирует за пределами юрисдикции США, американские власти смогли добиться выполнения судебного запроса. Причина заключается в том, что данные, оказавшиеся на устройствах или в местах, находящихся на территории Штатов, подпадают под федеральное законодательство.

Организация Court Watch отметила, что это первый случай применения подобной правовой стратегии за последние 20 лет в рамках мониторинга федеральных дел. В ответ на это заявление Telegram заявил, что получить доступ к мессенджеру извне невозможно.

Также компания подчеркнула свою приверженность борьбе с нелегальным контентом и соблюдению отраслевых стандартов. По сообщениям пресс-службы компании, Telegram всегда выполнял юридически обоснованные запросы из США, предоставляя требуемые IP-адреса и номера телефонов преступников.