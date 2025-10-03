Названа опасность использования зарядок в общественных местах

Заряжать смартфоны через публичные USB-станции в аэропортах, торговых центрах и других местах общего пользования опасно. Об этом сообщает RT со ссылкой на руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Кузьменко.

© Газета.Ru

По словам эксперта, главная угроза кроется в самом USB-порту. Киберпреступники могут интегрировать в зарядное устройство скрытое оборудование, которое способно «замаскироваться» под флеш-накопитель или клавиатуру. В этом случае при подключении существует риск установки вредоносного ПО или кражи персональных данных.

Особую опасность, отметил Кузьменко, такие атаки представляют для устаревших смартфонов, которые давно не получали обновлений безопасности.

Ключевым сигналом возможной угрозы является появление на экране устройства запроса с просьбой предоставить доступ или разрешить выполнение действий, заключил специалист.

В целях безопасности следует использовать портативные аккумуляторы (пауэрбанки) и актуальные версии ПО с исправлением всех известных уязвимостей.