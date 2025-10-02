HP показала сверхширокий монитор со спрятанной в корпусе камерой

HP анонсировала 49-дюймовый монитор HP Series 5 Pro 49 Conferencing Monitor с соотношением сторон 32:9, разрешением 5120х1440 пикселей и выдвижной камерой. Об этом сообщает Rozetked.

Новый 49-дюймовый сверхширокий монитор поддерживает режим работы в формате двух независимых дисплеев, что делает его удобным решением для многозадачности и бизнес-сценариев. Монитор ориентирован на корпоративное использование и оснащен 5-мегапиксельной выдвижной веб-камерой, двумя микрофонами с шумоподавлением и встроенными динамиками. Такое сочетание позволяет использовать устройство как полноценное средство для видеоконференций.

HP Series 5 Pro 49» Conferencing Monitor получил широкий набор интерфейсов: DisplayPort, HDMI, порт USB-C с поддержкой питания до 140 Вт, а также дополнительные разъемы — два USB-C на фронтальной панели, три USB-A и Gigabit Ethernet для проводного подключения.

Стоимость HP Series 5 Pro 49» Conferencing Monitor пока не раскрывается. Она станет известна ближе к релизу, который запланирован в ноябре.