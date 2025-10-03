Физики рассказали, как произойдет «смерть Вселенной»

Физики предсказали, что «смерть Вселенной» может произойти из-за сжатия в одну точку, хотя этого не случится в ближайшее время. Об этом пишет РЕН ТВ.

© Вечерняя Москва

Исследователи из Корнельского университета утверждают, что конец Вселенной может наступить не из-за бесконечного расширения, а в результате катастрофического Большого сжатия. По их расчетам, космос достигнет своего максимального размера через 11 миллиардов лет, после чего начнется процесс медленного коллапса. Примерно через 33 миллиарда лет Вселенная должна будет превратиться в ничто.

Выводы были сделаны на основе анализа новых данных о темной энергии, собранных в рамках проектов «Обзор темной энергии» и «Спектроскопический инструмент темной энергии». Руководитель исследования Генри Тай отметил, что результаты указывают на то, что космологическая постоянная, впервые введенная Эйнштейном, может иметь отрицательное значение. Это подразумевает, что сила, которая разгоняет галактики, со временем может смениться на противоположную.

Физики подчеркивают, что это всего лишь гипотеза, но она основана на последних наблюдениях и моделях. Если она будет подтверждена, то это опровергнет привычное представление о бесконечном расширении Вселенной и предложит альтернативу другим сценариям ее «смерти», таким как «долгий холод» или «большой разрыв», говорится в материале.

До этого специалисты смогли впервые воссоздать процесс, который может в теории стать причиной мгновенного разрушения Вселенной, на квантовом компьютере. Процесс, который они анализировали, именуется коллапсом «ложного вакуума»