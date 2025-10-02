«Радиостанция Судного дня» снова передала загадочные сообщения

В четверг, 2 октября, в эфире коротковолновой радиостанции УВБ-76 (также известна как «Жужжалка» и «радиостанция Судного дня») прозвучало два сообщения. Внимание на это обратил Life.

По данным Life, в 13:15 по московскому времени по УВБ-76 была передана комбинация букв ТЮБОКЕК. В 14:30 появилось второе сообщение - ЛЕСОВЬЮК.

УВБ-76 называют «Жужжалкой» из-за характерного монотонного сигнала, который она в основном передает. Периодически по УВБ-76 транслируются комбинации цифр, букв или слов, смысл которых остается неизвестным.

В эфире «Жужжалка» появилась в 1970-х годах. Многие эксперты считают, что УВБ-76 стала частью системы советской военной связи, предназначенной для экстренных случаев и по-прежнему действующей.

Слухи о «Жужжалке» породили мифы и теории заговоров - к примеру, что в моменты обострения геополитической обстановки УВБ-76 передает зашифрованные сообщения для российских шпионов за рубежом. По другой версии, станция передает кодированные оповещения «перед важными событиями» и в периоды эскалации военной активности».

По мнению американских экспертов, опрошенных Wired, предназначение УВБ-76 почти наверняка безобидно и обыденно. Собеседники издания предположили, что в то же время «Жужжалка» может использоваться для нагнетания страхов.