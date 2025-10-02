Рассекречен самый мощный смартфон Samsung

В сети появились первые изображения Samsung Galaxy S26 Ultra. Об этом сообщает издание Android Headlines.

© TechTalkTV / YouTube

Рендеры нового флагмана Samsung опубликовал известный инсайдер под ником OnLeaks, который ранее неоднократно показывал точные изображения смартфонов. Судя по картинкам, самый мощный смартфон корейского IT-гиганта снова получит плоские экран и заднюю панель, тонкие симметричные рамки дисплея и немного закругленные углы корпуса.

Аппарат останется с физическими кнопками, которые разместят на правом торце — блокировки экрана и управления громкостью. Лоток для сим-карты и динамик будут расположены на нижней части корпуса. S26 Ultra получит стилус, который разместят в нише. Дизайн задней панели обновят — на ней появятся четыре камеры.

Объективы основной камеры будут расположены в два ряда. Главный сенсор получит разрешение 200 мегапикселей. Скорее всего, флагман Samsung выйдет с топовым процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, однако в ряде регионов (скорее всего, в Европе) компания выпустит смартфон с собственным чипом Exynos 2600. Вероятно, устройство получил 16 гигабайт оперативной и до 1 терабайта встроенной памяти.

«В целом, дизайн Galaxy S26 Ultra очень похож на дизайн Galaxy S25 Ultra, но основное отличие заключается в задней панели, где находится камера», — заключили авторы.

Релиз флагмана должен состояться в начале 2026 года.

Ранее из отчета Canalys стало известно, что китайская корпорация Huawei вышла на первое место по поставкам складных смартфонов. Samsung опустилась на вторую позицию.