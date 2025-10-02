Складной Galaxy Z Fold 7 вытесняет с рынка Ultra-модели

Портал Android Police рассказал, что складные модели Samsung Galaxy Z Fold 7 и Flip 7 успешно дебютировали в США, побив рекорды по количеству предварительных заказов на складные устройства. Совокупные предзаказы на Fold 7 и Flip 7 выросли более чем на 25% по сравнению с предыдущим поколением, при этом заказы перевозчиков в США выросли почти на 60%, а розничные продажи — примерно на 50%.

Однако это отразилось и на других флагманах Samsung. Оказывается, пользователи Ultra-моделей Samsung разных линеек начали переходить на «раскладушки». Почти 30% покупателей Fold 7 являются давними владельцами Galaxy S Ultra, в то время как Flip 7 привлекает новых пользователей Galaxy, особенно других брендов.

По словам обозревателей, это создаёт для Samsung серьёзную и уникальную проблему. Компания признала снижение продаж своих Ultra из-за выхода Fold 7: потребители, ранее предпочитавшие флагманские Ultra-модели, теперь выбирают Fold.