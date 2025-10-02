В России представили смартфоны Xiaomi 15T с камерой Leica

В России представили флагманскую линейку смартфонов Xiaomi 15T с камерой Leica. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе компании diHouse.

Обе модели получили 6,83-дюймовые OLED-дисплеи с пиковой яркостью до 3200 нит. Xiaomi 15T Pro оснащен экраном с частотой обновления до 144 Гц и ультратонкими рамками, тогда как базовая версия поддерживает 120 Гц.

За производительность новинок отвечают процессоры MediaTek Dimensity 9400+ (15T Pro) и Dimensity 8400-Ultra (15T). Батарея емкостью 5500 мАч поддерживает быструю зарядку: 90 Вт и 50 Вт (беспроводная) в версии Pro и 67 Вт — в базовой модели.

Ключевой акцент в новинках сделан на системе камер. Xiaomi 15T Pro оснащен перископическим телеобъективом Leica с 5-кратным оптическим зумом. Камеры обеих моделей поддерживают технологию AISP 2.0 с функциями автоматической оптимизации изображений, а также расширенные режимы портретной и уличной съемки. Также заявлена поддержка формата HDR10+ и видеосъемка в 4K, а Pro-версия дополнительно предлагает режим 4K/120 fps.

Кроме того, в серии впервые реализована возможность офлайн-коммуникации между устройствами на расстоянии до 1,9 км (Pro-версия). Для стабильного сигнала используется интеллектуальная система переключения антенн Xiaomi Surge T1S. Смартфоны работают на базе HyperOS 3, предлагают расширенные функции многозадачности и тесную интеграцию с экосистемой Xiaomi.

Среди прочих особенностей отмечается, что Xiaomi 15T и 15T Pro получили усиленный корпус, защиту по стандарту IP68 и стекло Gorilla Glass 7i.

Продажи в России стартуют 3 октября по ценам от 49,9 тыс. руб.