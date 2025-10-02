Загадочная юрская рептилия поможет понять, как змеи потеряли ноги

«Как змея потеряла свои ноги?» — вопрос, достойный басен Эзопа. Ответ может найти открытие причудливой ящерицы с острыми зубами, жившей 167 миллионов лет назад.

Исследователи обнаружили юрскую рептилию с запутанным набором признаков, которые делают ее похожей как на современных змей, так и на гекконов — двух очень дальних родственников.

Эта «ложная змея» Breugnathair elgolensis, обитавшая на территории современной Шотландии, ставит под сомнение давние представления об эволюционном пути змей.

Ученые провели всестороннее исследование этой одной из старейших и наиболее полных из когда-либо найденных окаменелостей чешуйчатых, к которым относятся и змеи, и ящерицы. Результаты опубликованы журналом Nature.

Ложная змея с острова Скай

Название Breugnathair elgolensis переводится как «ложная змея из Элгола», отсылая к деревне на острове Скай в Шотландии, где ее нашли в 2016 году.

У рептилии странная анатомическая комбинация: «змеевидные челюсти и крючковатые изогнутые зубы, похожие на зубы современных питонов», в паре с «коротким телом и полностью сформированными конечностями ящерицы».

«Змеи — удивительные животные, которые развили длинные тела без конечностей от ящероподобных предков. У Breugnathair есть змеевидные черты зубов и челюстей, но в остальном он удивительно примитивен. Это может говорить о том, что предки змей сильно отличались от наших ожиданий, или же что свойственные змеям хищнические привычки развивались независимо в примитивной, вымершей группе», — говорит профессор Роджер Бенсон из Американского музея естественной истории, ведущий автор исследования.

Breugnathair был помещен в новую подгруппу вымерших хищных чешуйчатых — группы, к которой принадлежат ящерицы и змеи, — называемую Parviraptoridae.

Непредсказуемое эволюционное путешествие

Процесс изучения образца был чрезвычайно тщательным. Исследователи потратили почти десятилетие на подготовку окаменелости, используя такие сложные методы, как компьютерная томография и мощные рентгеновские лучи, прежде чем приступить к анализу.

«Юрские ископаемые отложения на острове Скай имеют мировое значение для понимания ранней эволюции многих ныне живущих групп, включая ящериц, которые как раз начинали свою диверсификацию примерно в то время», — отметила палеонтолог из Университетского колледжа Лондона Сьюзан Эванс, соавтор статьи.

Она первой описала Parviraptoridae около 30 лет назад по фрагментам останков и потому очень рада новой находке. Эванс сравнила ее с обнаружением «крышки от коробки с пазлом спустя много лет после того, как он был собран из горстки фрагментов».

Уникальное сочетание у рептилии старых и новых характеристик — «мозаика примитивных и специализированных черт, которые мы находим у парвирапторид» — служит «важным напоминанием того, что эволюционные пути могут быть непредсказуемыми», подчеркнула исследовательница.

Длина Breugnathair составляла почти 40 сантиметров от головы до хвоста, что делало его одной из самых крупных ящериц в своей древней среде. Вероятно, он доминировал в своей экосистеме, охотясь на таких существ, как более мелкие ящерицы, ранние млекопитающие и даже детеныши динозавров. Однако точная эволюционная роль Breugnathair остается загадкой.

Ключ к разгадке

Необычное сочетание черт не дает возможности с уверенностью утверждать, что Breugnathair — прямой предок змей. Возможно, он был предшественником всех современных ящериц и змей, который независимо развил свои змеевидные челюсти и зубы.