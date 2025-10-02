В США планируют запустить на орбиту «ковчеги» для военных

Компания Inversion из США представила космический аппарат Arc (от англ. ark — ковчег) для доставки грузов до 225 кг на орбиту до пяти лет. По команде он может приземлиться в нужной точке Земли за час. Это может быть полезно военным и другим организациям, передает arstechnica.com.

В январе компания испытала 90-килограммовый прототип Ray в рамках миссии SpaceX Transporter-12. Несмотря на планы вернуть его с орбиты, аппарат остался там для тестирования программного обеспечения. Новый прототип Arc (1,22 × 2,44 м) планируют запустить до конца 2026 года.

Корабли смогут отклоняться от орбиты на 1000 км для посадки с парашютами. Они будут одноразовыми. Недавно Sierra Space переключилась на обслуживание военных миссий после исключения NASA из контракта на эксплуатацию многоразового челнока Dream Chaser.

