Какие Apple Watch выбрать в 2025 году?

19 сентября 2025 года Apple обновила флагманскую линейку своих умных часов. Компания выпустила три новые модели, главная из которых — Apple Watch Series 11. Теперь часы работают дольше, а новые функции позволяют лучше следить за здоровьем. Впрочем, флагманы еще нескоро вытеснят с рынка предыдущие устройства компании.

«Лента.ру» приводит топ моделей Apple Watch и рассказывает, какую лучше выбрать в 2025 году.

Модели Apple Watch

Флагманская линейка

Apple предлагает у себя на сайте три модели умных часов — это версии, выпущенные в сентябре 2025 года:

Apple Watch Series 11 — основная;

Apple Watch Ultra 3 — продвинутая;

Apple Watch SE 3 — упрощенная.

Модели прошлых лет также не утратили актуальности. Часы предыдущих линеек по-прежнему можно купить у ретейлеров и на маркетплейсах.

Прошлые линейки

2024 год: Apple Watch Series 10;

2023 год: Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2;

2022 год: Apple Watch Series 8, Apple Watch SE 2, Apple Watch Ultra;

2021 год: Apple Watch Series 7;

2020 год: Apple Watch Series 6, Apple Watch SE.

У флагманов установлена последняя версия watchOS 26 с системой дизайна «Жидкое стекло» (Liquid Glass). Обновиться до нее также могут часы от Series 6 и новее, SE 2 и все Ultra.

Топ-5 моделей Apple Watch

1. Apple Watch Series 11

Цена: от 50 тысяч рублей

Размер корпуса: 42 или 46 миллиметров

Толщина корпуса: 9,7 миллиметра

Время работы: до 24 часов

Лучшие часы Apple Watch для фитнеса и здоровья. Новая модель поддерживает те же функции, что и продвинутые Apple Watch Ultra 2, но по более доступной цене. Также оснащена новейшими функциями — обнаружением апноэ во сне и предупреждением о гипертонии.

Series 11 сохранила тонкий и легкий дизайн Series 10 и чувствуется на запястье удобнее, чем Ultra 2.

Размер и толщина такие же, как у предыдущего флагмана, зато заряд батареи держится дольше — 24 часа против 18. Также у новых часов вдвое улучшена устойчивость к царапинам и повреждению дисплея.

Если вы уже пользуетесь Series 10, веских причин переходить на новую модель нет, за исключением более длительного времени автономной работы. Но если вы впервые покупаете Apple Watch, стоит подумать о том, чтобы взять флагманскую модель, — как и у iPhone, она всегда хотя бы немного лучше предыдущей.

2. Apple Watch Ultra 3

Цена: от 100 тысяч рублей

Размер корпуса: 49 миллиметров

Толщина корпуса: 12 миллиметров

Время работы: до 42 часов

Часы Ultra обычно выбирают те, кто много тренируется, занимается экстремальным видом спорта и бегает марафоны. Модель дороже Series 11, но более прочная. Во всей линейке часов Apple у нее самый яркий экран и самое длительное время автономной работы — в режиме низкого энергопотребления до 72 часов.

Ultra 3 — самые большие, мощные и дорогие часы Apple Watch. Свою стоимость они оправдывают длительным сроком службы батареи. Часы прочнее других моделей и могут выдерживать экстремальные температуры, глубокое погружение и подъем на большую высоту.

Ultra 3 стандартно оснащены 5G для быстрой загрузки данных, когда вы находитесь вдали от телефона. Это единственные часы Apple Watch со спутниковой связью — пользователь может связаться с экстренными службами и отправить сообщения там, где не действует сотовая связь. В России функции спутниковой связи неактивны.

Ultra 3 держатся наравне с Series 11 по функциям мониторинга физической активности и образа жизни. Зато у них более совершенный высотомер, глубиномер и GPS-антенна. Тем, кому часы нужны для повседневного использования, лучше выбрать базовую модель и не переплачивать. Но это удачный выбор для любителей активного отдыха, а также для тех, кто увлекается альпинизмом, катанием на горном велосипеде, водными видами спорта или экстремальными путешествиями.

3. Apple Watch Series 10

Цена: от 40 тысяч рублей

Размер корпуса: 42 или 46 миллиметров

Толщина корпуса: 9,7 миллиметра

Время работы: до 18 часов

Модель была флагманом 2024 года и с выходом новой версии не устарела. До сих пор это самые тонкие часы у Apple наравне с Series 11. У них два размера на выбор: версия 42 миллиметра подойдет для более тонких запястий, а у версии на 46 миллиметров один из самых больших экранов среди Apple Watch.

Экран — яркий и четкий OLED, который всегда остается включенным и легко читается при прямом солнечном свете или под углом. 46-миллиметровая модель способна работать около двух дней без подзарядки, если не фиксирует физическую активность, или достаточно долго, чтобы отследить марафон с запасом заряда батареи. Жест двойного касания удобен для отмены таймеров, будильников и прокрутки виджетов.

Одно из главных преимуществ — расширенный мониторинг здоровья. Часы отслеживают ЭКГ (сердечный ритм), уровень кислорода в крови, температуру кожи и сон, а также спортивные нагрузки — бег, велоспорт и плавание на глубине до шести метров.

Series 10 упакованы в тонкий и компактный корпус. Яркий и постоянно включенный дисплей, ЭКГ и удобное управление жестами делают их одними из лучших Apple Watch для повседневного ношения.

Подходит для тех, кто хочет актуальные Apple Watch со всеми функциями. Но в линейке есть часы с более длительным временем автономной работы и корпусом прочнее.

4. Apple Watch SE 3

Цена: от 33 тысяч рублей

Размер корпуса: 40 или 44 миллиметра

Толщина корпуса: 10,7 миллиметра

Время работы: до 18 часов

Самый бюджетный вариант из флагманской линейки. По сравнению с Series 11 у SE 3 менее яркий экран, меньше время автономной работы, отсутствует приложение ЭКГ, обнаружение апноэ во сне и датчик температуры.

Однако эти часы все равно предлагают все основные функции для здоровья, фитнеса и отдыха. Также они оснащены датчиком температуры кожи, что позволяет, например, сделать более точный мониторинг женского здоровья.

Модель на 40 миллиметров — самая маленькая у Apple Watch и подойдет тем, кто предпочитает компактный дизайн.

При этом часы оснащены тем же процессором, что и Series 11. В отличие от других поколений SE, здесь также есть функция Always On Display — она позволяет видеть время и уведомления на выключенном экране.

Эту модель рекомендуют брать тем, кто покупает умные часы впервые, выбирает их для детей или пожилых.

5. Apple Watch Ultra 2

Цена: от 80 тысяч рублей

Размер корпуса: 49 миллиметров

Толщина корпуса: 14,4 миллиметра

Время работы: до 36 часов

Apple Watch Series 9 и Ultra 2 вышли в одной линейке в 2023 году. Сейчас Series 9 продают в России по той же цене, что и Series 10, поэтому среди базовых лучше выбрать более позднюю модель.

Зато Ultra 2 по функционалу более приближены к флагманам 2025 года. Здесь есть приложение ЭКГ, уведомления о гипертонии и мониторинг сердечного ритма, отслеживание температуры и измерение кислорода в крови. Сверхъяркий OLED-экран может заменить фонарик, на дисплей удобно нажимать даже в перчатках

Ultra 2 — самые узнаваемые часы Apple Watch, массивные и долговечные. Они оснащены всеми функциями, необходимыми для тренировок и активных занятий.

Время автономной работы можно продлить до трех дней, если включить режим низкого энергопотребления и не отслеживать выполнение упражнений.

Самый дешевый вариант: Apple Watch SE 2

Цена: от 17 тысяч рублей

Размер корпуса: 40 и 44 миллиметра

Толщина корпуса: 10,7 миллиметра

Время работы: до 18 часов

Если у вас ограниченный бюджет, эти умные часы могут стать отличным выбором по соотношению цены и качества. SE второго поколения предлагают набор базовых функций Apple Watch вроде анализа сна за половину цены Series 10. Но у этих часов устаревший дизайн, OLED-экран меньше, чем у Series 10, с более толстыми рамками и меньшей яркостью. Он будет включаться только при повороте запястья — функции Always On Display здесь нет, как и жеста двойного касания.

Часы по-прежнему отслеживают довольно много показателей здоровья и спорта, но пульсометр здесь устарел по сравнению с Series 10. Apple Watch SE 2 не измеряют ЭКГ и температуру кожи, здесь нет и датчика кислорода в крови. А вот все возможности синхронизации с iPhone на месте, включая уведомления и звонки на запястье.

Обратите внимание: второму поколению SE в 2025 году исполнилось три года. У первого поколения Apple перестала обновлять ПО спустя четыре года. И хотя сейчас SE 2 — самые дешевые из новых Apple Watch, можно найти выгодные предложения по восстановленным моделям более высокого класса.

Как выбрать Apple Watch