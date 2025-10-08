Почему партнерство Intel и NVIDIA может уничтожить AMD

AMD уже продолжительное время является основным соперником и Intel, и NVIDIA. Относительно маленькая компания смогла составить конкуренцию двум гигантам, выкроив на рынке компьютерного железа собственные ниши, которые не способен заполнить никто другой. Но партнерство Intel и NVIDIA может кардинально изменить ситуацию. Портал howtogeek.com рассказал, почему.

© Unsplash

Один из пунктов соглашения между Intel и NVIDIA особенно привлекает внимание аналитиков. NVIDIA намерена инвестировать $5 млрд и в акции Intel, но это не главное — важнее то, что обе компании собираются совместно производить железо x86.

Хотя NVIDIA по-прежнему работает на Arm-чипах, поддерживающих ее графические технологии, у производителя нет лицензии х86 — ее в принципе очень сложно получить. Intel, в свою очередь, сильно отстает от NVIDIA в плане графических технологий, но имеет лицензию. Поэтому партнерство может принести выгоду обеим компаниям. Их линейка железа совместного производства преимущественно сосредоточена на компонентах для дата-центров и продуктах для профессиональных клиентов, но на рынок также попадут и потребительские «железки», содержащие ядра CPU от Intel и RTX-чиплеты GPU от NVIDIA.

У AMD есть причины для беспокойства, потому что значительную часть бизнеса компании составляют так называемые APU. CPU и GPU производства AMD технически проигрывают продуктам Intel и NVIDIA соответственно, но в форме APU сумма становится больше отдельных слагаемых. APU от AMD стоят в каждой современной консоли Xbox и PlayStation, а также практически в каждом портативном ПК, планшете и производительном ноутбуке.

Ни Intel, ни NVIDIA не могут предложить аналогичный продукт для прямой конкуренции. Первая показала определенный успех с эквивалентом APU-чипов на базе архитектуры Arc — они, например, использованы в некоторых портативных ПК, вроде MSI Claw. Однако они страдают от проблем совместимости со многими играми, что портит репутацию чипа в глазах публики.

APU, разработанный совместными усилиями Intel и NVIDIA, вполне способен уничтожить конкурентное преимущество AMD. Конечно, гипотетический чип вряд ли безоговорочно похоронит AMD на этом рынке, но он как минимум создаст конкуренцию там, где компании раньше не приходилось с ней сталкиваться. А для простого потребителя это скорее хорошо, учитывая заоблачные цены на портативные игровые ПК.

К тому же, AMD вряд ли грозят проблемы в ближайшее время. Если Intel и NVIDIA не работали над новым продуктом в тайне, то до потенциального релиза чипа могут пройти годы — дизайн подобных продуктов занимает очень много времени. AMD может использовать эту фору, чтобы подготовиться к борьбе за рынок.