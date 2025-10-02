Россия оказалась на шестом месте в топе по DDoS-атакам

Россия заняла шестое место в глобальном рейтинге стран, наиболее подверженных DDoS-атакам в первой половине 2025 года, опередив Францию и Саудовскую Аравию. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики компании StormWall.

© Газета.Ru

По данным исследования, общее количество DDoS-атак в мире за указанный период выросло на 83% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Лидерами рейтинга стали США (14,3% от всех атак), Индия (12,6%) и Китай (10,4%). Основными факторами, влияющими на высокий интерес киберпреступников, остаются развитая экономика, масштабная финансовая инфраструктура и политическая нестабильность.

Четвертое и пятое места заняли Великобритания (9,7%) и Германия (9,2%), где хакеры активно атакуют как финансовый сектор, так и государственные учреждения.

Россия, по оценкам StormWall, продемонстрировала заметный рост: на ее долю пришлось 8,1% всех DDoS-атак против 6,8% годом ранее. Это максимальный показатель за последние два года. Наибольшему числу атак подверглись онлайн-ритейл, телекоммуникационный сектор и образовательные организации, причем пиковые периоды пришлись на январь, март, май и июнь. Массовые атаки также фиксировались в июне в дни празднования Дня России.

В десятку наиболее атакуемых стран вошли также Израиль (7 место, 7,3%), Иран (8 место, 6,7%), Франция (9 место, 5,3%) и Саудовская Аравия (10 место, 4,7%). При этом Франция, традиционно относящаяся к числу наиболее атакуемых государств, за год опустилась с третьей позиции на девятую. В числе стран, серьезно пострадавших от DDoS-атак, также отмечены Сингапур, Украина, Япония и ОАЭ, суммарно собравшие около 10% от общего числа инцидентов.