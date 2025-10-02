Ученые назвали главный фактор ускоренного потепления океана

Исследование в Earth System Dynamics выявило связь между морским льдом в Антарктике, облачным покровом и глобальным потеплением. Увеличение морского льда в Антарктике превысило прогнозы, что указывает на усиление потепления в ближайшие десятилетия, передает phys.org.

Анализ данных 28 моделей и спутниковых наблюдений за 1980–2020 годы показал, что поглощение тепла океаном к 2100 году будет на 3–14% выше среднего по CMIP6, а обратная связь с облаками — на 19–31% сильнее. Это повысит чувствительность климата и усилит глобальное потепление на 3–7%.

Как отмечается, летний морской лед оказался важным индикатором климата Южного полушария. Точные модели с данными о доиндустриальном уровне льда показывают более низкие температуры океана и более плотный облачный покров, усиливая реакцию на потепление.

Также сообщается, что увеличение морского льда усиливает облачный покров, но это приводит к уменьшению облаков и усилению потепления, а также увеличению поглощения тепла океаном. Исследование подчеркивает важность точного моделирования океана и взаимодействия с морским льдом.

Эксперты подчеркивают, что модели с большим количеством льда в прошлом будут терять его быстрее, усиливая потепление в Южном полушарии. Современные модели могут недооценивать будущее потепление, что требует улучшения спутникового мониторинга и моделирования облачных процессов, пишут авторы.

Исследование предупреждает, что предыдущие методы недооценивали грядущее потепление. Учет механизмов, связанных с морским льдом, увеличивает оценки будущего потепления, требуя срочных мер по сокращению выбросов парниковых газов для предотвращения аномальной жары и наводнений.