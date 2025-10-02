В Чехии обнаружены редкие золотые монеты кельтов

В Пльзеньском крае Западной Чехии археологи сделали одно из самых значительных кельтских открытий последних лет: около 500 золотых и серебряных монет, а также ювелирные изделия и необработанные драгоценные металлы, относящиеся к периоду с VI по I век до н. э. Это клад, который поражает количеством и сохранностью находок, отмечают в Музее и галерее Северного Пльзеня.

Все началось в 2021 году, когда археолог-любитель с металлоискателем нашел фрагмент золотой монеты II века до н. э. Он сообщил о находке в музей, и начались масштабные раскопки. Павел Кодера, руководитель музея, говорит, что место оказалось «насыщено мелкими металлическими предметами, в основном монетами, но не только». Среди находок — золотые слитки, рубленые куски металла, хлопья золота, серьги и фрагменты браслетов.

Работа осложнялась тем, что поле все еще обрабатывается под сельхозкультуры. Исследователи могли проводить раскопки только после сбора урожая и до следующей вспашки, что делало процесс крайне ограниченным по времени — как настоящую гонку с календарем.

Монеты небольшие, от 7 мм до 1,5 см, но их дизайн удивил археологов: на них изображены лошади, кабаны, солнца и кельтские божества. Некоторые повторяют эллинистические образцы с портретами в греческом стиле.

«Эти изображения — произведения искусства, отражающие мифологию и мировоззрение кельтов. Мы не ожидали такого разнообразия изображений», — объясняет Кодера.

Все артефакты в хорошем состоянии

Особенность находки в том, что, в отличие от многих кельтских памятников в Чехии, этот объект почти полностью сохранился. Постоянных поселений на месте раскопок не обнаружено. Археологи предполагают, что это могло быть сезонным местом для торговли, проведения ритуалов или того и другого вместе. Обилие монет говорит о рыночной активности: предметы могли терять во время обмена или намеренно оставлять как подношения.

Сейчас исследователи из Археологического института Чешской академии наук проводят изотопный анализ, чтобы выяснить, добыто ли золото местными кельтами или привезено издалека. Это поможет понять торговые связи региона и степень контактов с другими культурами Центральной Европы и Средиземноморья.

Часть находок уже выставлена в Музее и галерее Северного Пльзеня на выставке. Там можно увидеть слитки золота, миниатюрные монеты и фрагменты украшений, а также узнать об условиях, в которых эти предметы использовались.