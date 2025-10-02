Ученые получили новые шокирующие данные о летящем к Земле НЛО

В Чили ученые, работающие с Большим Телескопом, получили новые данные о космическом объекте 3I/ATLAS, который стремительно приближается к Земле. Эти данные не соответствуют типичным характеристикам комет, передает Daily Mail.

В начале июля 2025 года был обнаружен объект, который движется к Земле с невероятной скоростью и по необычной траектории. В Гарвардском университете утверждают, что это НЛО, так как его поведение не соответствует характеристикам обычных комет. Наиболее близкий подход к Земле 3I/ATLAS совершит в декабре 2025 года.

Астрономы зафиксировали выброс значительного количества никеля из объекта. Этот выброс был замечен на протяжении всей активности кометы 3I/ATLAS, тогда как железо начало появляться только по мере приближения кометы к Солнцу. Обычно кометы на таких дистанциях настолько холодны, что не способны испарять минералы, содержащие эти тяжелые металлы.

По словам специалистов, «это чрезвычайно озадачивает». Они отметили, что неправильное соотношение никеля и железа ставит под сомнение существующие теории о формировании и активности комет.

Эксперты предполагают, что эти металлы могут быть продуктами редких соединений в крошечных горячих зонах на поверхности кометы либо результатом высокого содержания оксидов углерода. Почему 3I/ATLAS проявляет такое поведение, остается неясным, отметили авторы исследования.